https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751120.html

В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций

В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ

В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении на... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:02+0300

2025-05-20T14:02+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. "Семьдесят пять физических и юридических лиц и 189 судов были добавлены к списку санкций", - говорится в релизе эстонского ведомства. Отмечается, что речь идет о 17 физических лицах и 58 юридических лицах, в число последних входит компания "Сургутнефтгаз".

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857746701.html

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ес, эстония, кая каллас, россия, санкции против рф