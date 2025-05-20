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В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751120.html
В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций
В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций
Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении на... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:02+0300
2025-05-20T14:02+0300
экономика
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эстония
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. "Семьдесят пять физических и юридических лиц и 189 судов были добавлены к списку санкций", - говорится в релизе эстонского ведомства. Отмечается, что речь идет о 17 физических лицах и 58 юридических лицах, в число последних входит компания "Сургутнефтгаз".
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ес, эстония, кая каллас, россия, санкции против рф
Экономика, ЕС, ЭСТОНИЯ, Кая Каллас, РОССИЯ, санкции против РФ
14:02 20.05.2025
 
В МИД Эстонии уточнили состав 17-го пакета антироссийских санкций

МИД Эстонии: 17-й пакет антироссийских санкций касается 189 судов и 75 физлиц и юрлиц

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций.
"Семьдесят пять физических и юридических лиц и 189 судов были добавлены к списку санкций", - говорится в релизе эстонского ведомства.
Отмечается, что речь идет о 17 физических лицах и 58 юридических лицах, в число последних входит компания "Сургутнефтгаз".
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций
12:47
 
ЭкономикаЕСЭСТОНИЯКая КалласРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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