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ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций
ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:21+0300
2025-05-20T14:21+0300
брюссель
сергей когогин
ес
камаз
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
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брюссель, сергей когогин, ес, камаз, санкции против рф
Брюссель, Сергей Когогин, ЕС, Камаз, санкции против РФ
14:21 20.05.2025
 
ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций

ЕС включил гендиректора "КамАЗ" Сергея Когогина в 17-й пакет антироссийских санкций

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
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БрюссельСергей КогогинЕСКамазсанкции против РФ
 
 
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