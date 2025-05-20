https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751823.html

ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций

ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:21+0300

2025-05-20T14:21+0300

2025-05-20T14:21+0300

брюссель

сергей когогин

ес

камаз

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751120.html

брюссель

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брюссель, сергей когогин, ес, камаз, санкции против рф