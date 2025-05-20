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ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия
ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия
Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России производителей стрелкового оружия Lobaev Arms, "Московскую Оружейную Компанию" и "Молот-Оружие", следует из... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России производителей стрелкового оружия Lobaev Arms, "Московскую Оружейную Компанию" и "Молот-Оружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Oбщество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Лобаев Армс", - говорится в документе.Под санкции также попали Николай и Елена Лобаевы, которые входят в руководство компании.Производители стрелкового вооружения "Московская Оружейная Компания" и "Молот-Оружие" также включены в санкционный список ЕС, следует из документа.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ес, россия, санкции против рф
ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
14:26 20.05.2025 (обновлено: 14:43 20.05.2025)
 
ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия

В 17-й пакет антироссийских санкций вошли российские производители стрелкового оружия

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России производителей стрелкового оружия Lobaev Arms, "Московскую Оружейную Компанию" и "Молот-Оружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Oбщество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Лобаев Армс", - говорится в документе.
Под санкции также попали Николай и Елена Лобаевы, которые входят в руководство компании.
Производители стрелкового вооружения "Московская Оружейная Компания" и "Молот-Оружие" также включены в санкционный список ЕС, следует из документа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций
14:21
 
ЕСРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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