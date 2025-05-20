https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752326.html

ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия

ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия

Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России производителей стрелкового оружия Lobaev Arms, "Московскую Оружейную Компанию" и "Молот-Оружие", следует из... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:26+0300

2025-05-20T14:26+0300

2025-05-20T14:43+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России производителей стрелкового оружия Lobaev Arms, "Московскую Оружейную Компанию" и "Молот-Оружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Oбщество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Лобаев Армс", - говорится в документе.Под санкции также попали Николай и Елена Лобаевы, которые входят в руководство компании.Производители стрелкового вооружения "Московская Оружейная Компания" и "Молот-Оружие" также включены в санкционный список ЕС, следует из документа.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751823.html

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