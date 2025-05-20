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ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций

ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций

Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:50+0300

2025-05-20T14:50+0300

2025-05-20T14:50+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Сегодня добавлены 75 новых фигурантов (17 лиц и 58 организаций)… теперь они применяются к более чем 2400 лицам и организациям", - указывается в документе. Санкции включают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.

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мировая экономика, брюссель, ес, совет евросоюза