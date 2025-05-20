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ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:50+0300
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экономика
мировая экономика
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Сегодня добавлены 75 новых фигурантов (17 лиц и 58 организаций)… теперь они применяются к более чем 2400 лицам и организациям", - указывается в документе. Санкции включают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
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мировая экономика, брюссель, ес, совет евросоюза
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, Совет Евросоюза
14:50 20.05.2025
 
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций

Совет ЕС: санкции против России распространяются на более 2,4 тысячи физлиц и организаций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Сегодня добавлены 75 новых фигурантов (17 лиц и 58 организаций)… теперь они применяются к более чем 2400 лицам и организациям", - указывается в документе.
Санкции включают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Войска Минобороны России включены в 17-й пакет антироссийских санкций
14:41
 
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