https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753502.html
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:50+0300
2025-05-20T14:50+0300
2025-05-20T14:50+0300
экономика
мировая экономика
брюссель
ес
совет евросоюза
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Сегодня добавлены 75 новых фигурантов (17 лиц и 58 организаций)… теперь они применяются к более чем 2400 лицам и организациям", - указывается в документе. Санкции включают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752863.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, брюссель, ес, совет евросоюза
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, Совет Евросоюза
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
Совет ЕС: санкции против России распространяются на более 2,4 тысячи физлиц и организаций
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Ограничения ЕС с введением в действие во вторник 17-го пакета персональных антироссийских санкций распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Сегодня добавлены 75 новых фигурантов (17 лиц и 58 организаций)… теперь они применяются к более чем 2400 лицам и организациям", - указывается в документе.
Санкции включают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
Войска Минобороны России включены в 17-й пакет антироссийских санкций