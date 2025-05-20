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В Литве призвали обложить санкциями российские СПГ и ядерное топливо

В Литве призвали обложить санкциями российские СПГ и ядерное топливо - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Литве призвали обложить санкциями российские СПГ и ядерное топливо

Литва выступает за включение в 18-й пакет антироссийских санкций российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа и ядерного топлива, а также... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:58+0300

2025-05-20T18:58+0300

2025-05-20T18:58+0300

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литва

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ядерное топливо

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Литва выступает за включение в 18-й пакет антироссийских санкций российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа и ядерного топлива, а также финансовых учреждений, заявил во вторник глава литовского МИД Кестутис Будрис. Совет ЕС ранее во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. "Мы должны смотреть вперед и начать готовить 18-й пакет прямо сегодня на заседании совета (глав МИД и минобороны стран ЕС - ред.)... Давайте включим туда энергетику, СПГ, нефть, а также ядерное топливо. Давайте включим финансовые институты, которые мы так долго оставляли нетронутыми", - сказал Будрис журналистам перед началом заседания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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литва, санкции против рф, спг, ядерное топливо