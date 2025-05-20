https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857764523.html
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты
Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:51+0300
2025-05-20T19:51+0300
2025-05-20T21:05+0300
политика
евросоюз
санкции против рф
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753502.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции против рф, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, санкции против РФ, экспертное мнение
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты
Эксперт Безпалько: у ЕС не хватит ресурсов для реализации 17-го пакета санкций
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько.
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.