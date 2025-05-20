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Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты
Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:51+0300
2025-05-20T21:05+0300
политика
евросоюз
санкции против рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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евросоюз, санкции против рф, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, санкции против РФ, экспертное мнение
19:51 20.05.2025 (обновлено: 21:05 20.05.2025)
 
Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты

Эксперт Безпалько: у ЕС не хватит ресурсов для реализации 17-го пакета санкций

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
14:50
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
 
ПолитикаЕвросоюзсанкции против РФэкспертное мнение
 
 
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