https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857764523.html

Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты

Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ

Евросоюз не способен реализовать 17-й пакет санкций, считают эксперты

Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:51+0300

2025-05-20T19:51+0300

2025-05-20T21:05+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753502.html

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евросоюз, санкции против рф, экспертное мнение