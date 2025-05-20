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Каллас рассказал о содержании 18-го пакета санкций в отношении России
Каллас рассказал о содержании 18-го пакета санкций в отношении России - 20.05.2025, ПРАЙМ
Каллас рассказал о содержании 18-го пакета санкций в отношении России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T20:14+0300
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политика
евросоюз
санкции против рф
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование."Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро… Обсуждается много вопросов, но пожалуй главным станут санкции в энергетике… в первую очередь потолок цен на нефть", - сказал она по итогам заседания в Брюсселе глав МИД и минобороны стран сообщества.Она добавила, что обсуждаются также санкции в отношении газопроводов "Северный поток" и меры в финансовом секторе.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
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евросоюз, санкции против рф, кая каллас
Политика, Евросоюз, санкции против РФ, Кая Каллас
Каллас рассказал о содержании 18-го пакета санкций в отношении России
Каллас: основой 18-го пакета санкций против России станут меры в энергетике
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование.
"Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро… Обсуждается много вопросов, но пожалуй главным станут санкции в энергетике… в первую очередь потолок цен на нефть", - сказал она по итогам заседания в Брюсселе глав МИД и минобороны стран сообщества.
Она добавила, что обсуждаются также санкции в отношении газопроводов "Северный поток" и меры в финансовом секторе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Литве призвали обложить санкциями российские СПГ и ядерное топливо
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".