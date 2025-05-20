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Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе - 20.05.2025, ПРАЙМ
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T20:47+0300
2025-05-20T20:47+0300
экономика
кая каллас
санкции против рф
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
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кая каллас, санкции против рф, евросоюз
Экономика, Кая Каллас, санкции против РФ, Евросоюз
20:47 20.05.2025
 
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе

Каллас утверждает, что санкции ЕС против РФ "ограниченно" повлияли на экономику союза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе
Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.
"Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций
14:50
 
ЭкономикаКая Каллассанкции против РФЕвросоюз
 
 
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