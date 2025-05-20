https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857765538.html

Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе

Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе - 20.05.2025, ПРАЙМ

Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T20:47+0300

2025-05-20T20:47+0300

2025-05-20T20:47+0300

экономика

кая каллас

санкции против рф

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753502.html

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кая каллас, санкции против рф, евросоюз