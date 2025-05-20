https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857765538.html
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе - 20.05.2025, ПРАЙМ
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T20:47+0300
2025-05-20T20:47+0300
2025-05-20T20:47+0300
экономика
кая каллас
санкции против рф
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/82672/74/826727418_0:63:3060:1784_1920x0_80_0_0_4a4e56a844d91fb605d3762c52fdf406.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857753502.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82672/74/826727418_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_e1d49d88bd75faed9d42553209931351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кая каллас, санкции против рф, евросоюз
Экономика, Кая Каллас, санкции против РФ, Евросоюз
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Каллас утверждает, что санкции ЕС против РФ "ограниченно" повлияли на экономику союза
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.
"Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций