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Вагенкнехт прокомментировала введение 17-го пакета санкций против РФ
Вагенкнехт прокомментировала введение 17-го пакета санкций против РФ - 20.05.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт прокомментировала введение 17-го пакета санкций против РФ
Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций ЕС против России. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T23:10+0300
2025-05-20T23:10+0300
2025-05-20T23:10+0300
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций ЕС против России. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "Удастся ли с 17-й попытки разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои саморазрушительные санкции. Насколько сумасшедшим можно быть?" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
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сара вагенкнехт, санкции против рф, мнение
Политика, Сара Вагенкнехт, санкции против РФ, мнение
Вагенкнехт прокомментировала введение 17-го пакета санкций против РФ
Немецкий политик Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций против РФ
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций ЕС против России.
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний.
"Удастся ли с 17-й попытки разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои саморазрушительные санкции. Насколько сумасшедшим можно быть?" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" Германии
Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.