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Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России
Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России - 20.05.2025, ПРАЙМ
Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T23:33+0300
2025-05-20T23:33+0300
2025-05-20T23:33+0300
политика
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения. "Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, для украинского урегулирования настал "критический момент".
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дональд трамп, владимир зеленский, санкции против рф
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, санкции против РФ
Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России
Трамп на призыв Зеленского о санкциях против РФ: это решать президенту США
ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения.
"Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, для украинского урегулирования настал "критический момент".
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