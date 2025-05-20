https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857767503.html

Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России

Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России - 20.05.2025, ПРАЙМ

Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T23:33+0300

2025-05-20T23:33+0300

2025-05-20T23:33+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения. "Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, для украинского урегулирования настал "критический момент".

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857764946.html

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дональд трамп, владимир зеленский, санкции против рф