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"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей
"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей
Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:22+0300
2025-05-20T10:22+0300
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Спасённые от мошенников средства клиентов "Сбера" за первый квартал составили около 150 миллиардов рублей", - сказал он. По оценке Кузнецова, клиенты Сбербанка в целом защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. Так, мобильное приложение "Сбера" предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением. Как уточнил Кузнецов, потери россиян от использования мошенниками этой схемы уже составляют, ориентировочно, 500-600 миллионов рублей в неделю.
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финансы, банки, технологии, сбербанк
Мошенничество, Финансы, Банки, Технологии, Сбербанк
10:22 20.05.2025
 
"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей

Сбербанк не дал телефонным мошенникам похитить у россиян 150 миллиардов рублей

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Спасённые от мошенников средства клиентов "Сбера" за первый квартал составили около 150 миллиардов рублей", - сказал он.
По оценке Кузнецова, клиенты Сбербанка в целом защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. Так, мобильное приложение "Сбера" предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением.
Как уточнил Кузнецов, потери россиян от использования мошенниками этой схемы уже составляют, ориентировочно, 500-600 миллионов рублей в неделю.
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МошенничествоФинансыБанкиТехнологииСбербанк
 
 
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