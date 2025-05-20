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"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей

"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей

Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:22+0300

2025-05-20T10:22+0300

2025-05-20T10:22+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Спасённые от мошенников средства клиентов "Сбера" за первый квартал составили около 150 миллиардов рублей", - сказал он. По оценке Кузнецова, клиенты Сбербанка в целом защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. Так, мобильное приложение "Сбера" предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением. Как уточнил Кузнецов, потери россиян от использования мошенниками этой схемы уже составляют, ориентировочно, 500-600 миллионов рублей в неделю.

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финансы, банки, технологии, сбербанк