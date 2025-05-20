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"Сбер" оценил ущерб россиян от кибермошенничества в 70 миллиардов рублей

"Сбер" оценил ущерб россиян от кибермошенничества в 70 миллиардов рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Сбер" оценил ущерб россиян от кибермошенничества в 70 миллиардов рублей

Кибермошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян около 70 миллиардов рублей, за год ущерб может составить до 340 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:50+0300

2025-05-20T10:50+0300

2025-05-20T10:50+0300

мошенничество

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сбербанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Кибермошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян около 70 миллиардов рублей, за год ущерб может составить до 340 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Мы в "Сбере" ведем статистику, которая касается ущерба по всей стране. Идет тренд на увеличение, по нашим оценкам, рост год к году составляет порядка 15-20%. Цифра ущерба по году может составить около 330-340 миллиардов рублей. По нашим оценкам, ущерб гражданам России в первом квартале составляет порядка 70 миллиардов (рублей - ред.)", - сообщил он. В 2024 году, по оценке "Сбера", ущерб граждан России от кибермошенничества составил около 295 миллиардов рублей.

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финансы, банки, технологии, сбербанк