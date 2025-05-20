https://1prime.ru/20250520/sevastopol-857763937.html
В Севастополе временно перекрыли рейд
В Севастополе временно перекрыли рейд - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе временно перекрыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта региона. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:27+0300
2025-05-20T19:27+0300
2025-05-20T19:28+0300
происшествия
севастопольский рейд
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта региона. "Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html
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севастопольский рейд, транспорт
Происшествия, севастопольский рейд, Транспорт
В Севастополе временно перекрыли рейд
Дептранс: в Севастопольской бухте временно перекрыли рейд