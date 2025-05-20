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СМИ: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых санкций
СМИ: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых санкций
Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T01:22+0300
2025-05-20T01:22+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
москва
украина
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, заявил журналист британской газеты Times Джордж Гриллс. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. "Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор... После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо", - написал Гриллс. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, россия, сша, москва, украина, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:22 20.05.2025
 
СМИ: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых санкций

Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность введения новых антироссийских санкций

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, заявил журналист британской газеты Times Джордж Гриллс.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
"Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор... После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо", - написал Гриллс.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАМОСКВАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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