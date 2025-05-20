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Евросоюз полностью снимает санкции с Сирии, заявила Каллас
Евросоюз полностью снимает санкции с Сирии, заявила Каллас - 20.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз полностью снимает санкции с Сирии, заявила Каллас
Евросоюз принял решение полностью снять свои экономические санкции с Сирии, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:24+0300
2025-05-20T19:24+0300
2025-05-20T19:29+0300
политика
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Евросоюз принял решение полностью снять свои экономические санкции с Сирии, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас."Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию", - написала глава евродипломатии в сети X.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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кая каллас, евросоюз
Политика, Кая Каллас, Евросоюз
Евросоюз полностью снимает санкции с Сирии, заявила Каллас
Каллас: ЕС решил полностью снять экономические санкции с Сирии
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Евросоюз принял решение полностью снять свои экономические санкции с Сирии, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию", - написала глава евродипломатии в сети X.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
ЕС ввел санкции против более 2,4 тысячи физлиц и организаций