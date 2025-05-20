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Сотни тел украинских военных остаются в Курской области - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Сотни тел украинских военных остаются в Курской области
Сотни тел украинских военных остаются в Курской области - 20.05.2025, ПРАЙМ
Сотни тел украинских военных остаются в Курской области
Сотни тел украинских военнослужащих остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:47+0300
2025-05-20T04:47+0300
общество
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валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая – ПРАЙМ. Сотни тел украинских военнослужащих остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. Большое количество тел погибших военнослужащих ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов Курской области в нескольких километрах от государственной границы. ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу, рассказали российские десантники. Подразделения противника понесли большие потери на данном участке при боестолкновениях с российскими десантниками. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
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5
4.7
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общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
04:47 20.05.2025
 
Сотни тел украинских военных остаются в Курской области

Сотни тел украинских военных остаются в селах возле госграницы в Курской области

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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая – ПРАЙМ. Сотни тел украинских военнослужащих остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
Большое количество тел погибших военнослужащих ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов Курской области в нескольких километрах от государственной границы.
ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу, рассказали российские десантники.
Подразделения противника понесли большие потери на данном участке при боестолкновениях с российскими десантниками.
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
 
ОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
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