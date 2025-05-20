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Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и США

Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и США - 20.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и США

Российская экономика за последние три года смогла перестроиться на азиатский рынок, поэтому для РФ нет острой необходимости в тесном сотрудничестве с США,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:21+0300

2025-05-20T13:21+0300

2025-05-20T13:21+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российская экономика за последние три года смогла перестроиться на азиатский рынок, поэтому для РФ нет острой необходимости в тесном сотрудничестве с США, однако между странами возможны совместные проекты на равных правах, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который, по словам российского лидера, длился более двух часов. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении. "За последние три года товарооборот между Россией и США снизился до минимальных значений, российская экономика смогла перестроиться на азиатский рынок, поэтому острой необходимости в тесном сотрудничестве с американским рынком нет", - считает Новикова. Например, на конец 2021 года Россия экспортировала в США товаров на 30,7 миллиарда долларов, что было максимумом с 2014 года, а на конец 2024 года - лишь на 3,72 миллиарда (минимум за 10 лет). Тем не менее, по мнению эксперта, "в сложившихся обстоятельствах возможны совместные проекты между странами, в которых партнеры наделены равными правами, включая использование технологического потенциала". "Но для США такая ситуация довольно новая, и они не привыкли сотрудничать на равных", - отметила Новикова. Она напомнила, что до 2022 года торговое сотрудничество России со Штатами было не столь тесным, как с Евросоюзом. "При этом США, как и Европа, импортировали из России в большей степени удобрения, уран, металлы, сталь, древесину, запчасти для самолетного оборудования и т.д. Россия в свою очередь импортировала медицинские препараты, машинное оборудование, электронику, оптику и другие товары", - перечислила эксперт.

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россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин