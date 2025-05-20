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TotalEnergies обратится к Мозамбику для разрешения продолжить проект СПГ - 20.05.2025, ПРАЙМ
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TotalEnergies обратится к Мозамбику для разрешения продолжить проект СПГ
TotalEnergies обратится к Мозамбику для разрешения продолжить проект СПГ - 20.05.2025, ПРАЙМ
TotalEnergies обратится к Мозамбику для разрешения продолжить проект СПГ
Французская энергетическая компания TotalEnergies обратится к Мозамбику, чтобы получить разрешение на снятие форс-мажора с проекта производства сжиженного... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T17:35+0300
2025-05-20T17:35+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies обратится к Мозамбику, чтобы получить разрешение на снятие форс-мажора с проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) и возобновить строительство к лету, сообщает агентство Рейтер. "TotalEnergies обратится к Мозамбику за разрешением на отмену форс-мажора с проекта СПГ стоимостью в 20 миллиардов долларов и возобновление строительства к середине лета", - передаёт агентство со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne) TotalEnergies приостановила работу в 2021 году после нападения исламистов на город Пальму в этой провинции. Однако, по словам Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь "правительство Мозамбика должно одобрить отмену форс-мажора". Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью 12,9 миллиона тонн СПГ в год и потенциалом расширения до 43 миллионов. Total - оператор проекта с долей в 26,5%. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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Энергетика, Газ, МОЗАМБИК, ЕВРОПА, TotalEnergies, СПГ
17:35 20.05.2025
 
TotalEnergies обратится к Мозамбику для разрешения продолжить проект СПГ

Reuters: TotalEnergies попросит Мозамбик снять форс-мажор с проекта производства СПГ

TotalEnergies
TotalEnergies
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies обратится к Мозамбику, чтобы получить разрешение на снятие форс-мажора с проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) и возобновить строительство к лету, сообщает агентство Рейтер.
"TotalEnergies обратится к Мозамбику за разрешением на отмену форс-мажора с проекта СПГ стоимостью в 20 миллиардов долларов и возобновление строительства к середине лета", - передаёт агентство со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne)
TotalEnergies приостановила работу в 2021 году после нападения исламистов на город Пальму в этой провинции. Однако, по словам Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь "правительство Мозамбика должно одобрить отмену форс-мажора".
Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью 12,9 миллиона тонн СПГ в год и потенциалом расширения до 43 миллионов. Total - оператор проекта с долей в 26,5%.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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