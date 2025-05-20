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Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink

Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink - 20.05.2025, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink

Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T20:09+0300

2025-05-20T20:09+0300

2025-05-20T20:09+0300

роскосмос

россия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Новинки, которые появились, в первую очередь, мы дадим свой ответ Starlink с проектом "Рассвет", (компании - ред.) "Бюро 1440". У нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ. Кроме того, по его словам, рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС. Также Баканов анонсировал "два технологических прорыва". Первый - лунная электростанция, которая появится в рамках федерального проекта космическому атому. Второй ожидается в области науки. Сейчас готовится проект космической обсерватории "Спектр-УФ", который придёт на смену рентгеноскому телескопу "Спектр-РГ", научная работа с которым была в 2021 году удостоена премии Марселя Гроссмана - высшей награды в области астрофизики, рассказал глава "Роскосмоса".

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роскосмос, россия, starlink