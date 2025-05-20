Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250520/sputniki-857764793.html
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink - 20.05.2025, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink
Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T20:09+0300
2025-05-20T20:09+0300
роскосмос
россия
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_0:77:2068:1240_1920x0_80_0_0_be3c537aba69b8dab21cf379796b1de1.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Новинки, которые появились, в первую очередь, мы дадим свой ответ Starlink с проектом "Рассвет", (компании - ред.) "Бюро 1440". У нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ. Кроме того, по его словам, рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС. Также Баканов анонсировал "два технологических прорыва". Первый - лунная электростанция, которая появится в рамках федерального проекта космическому атому. Второй ожидается в области науки. Сейчас готовится проект космической обсерватории "Спектр-УФ", который придёт на смену рентгеноскому телескопу "Спектр-РГ", научная работа с которым была в 2021 году удостоена премии Марселя Гроссмана - высшей награды в области астрофизики, рассказал глава "Роскосмоса".
https://1prime.ru/20250520/atom-857740511.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_114:0:1953:1379_1920x0_80_0_0_dd1c60c5169eea8a222981ca886827f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роскосмос, россия, starlink
Роскосмос, РОССИЯ, Starlink
20:09 20.05.2025
 
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink

Глава "Роскосмоса" Баканов: группировка "Рассвет" станет ответом Starlink

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Новинки, которые появились, в первую очередь, мы дадим свой ответ Starlink с проектом "Рассвет", (компании - ред.) "Бюро 1440". У нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ.
Кроме того, по его словам, рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.
Также Баканов анонсировал "два технологических прорыва". Первый - лунная электростанция, которая появится в рамках федерального проекта космическому атому. Второй ожидается в области науки.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому
10:42
Сейчас готовится проект космической обсерватории "Спектр-УФ", который придёт на смену рентгеноскому телескопу "Спектр-РГ", научная работа с которым была в 2021 году удостоена премии Марселя Гроссмана - высшей награды в области астрофизики, рассказал глава "Роскосмоса".
 
РоскосмосРОССИЯStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала