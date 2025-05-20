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СМИ: министр по восстановлению экономики Японии вылетит в США 23 мая - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: министр по восстановлению экономики Японии вылетит в США 23 мая
СМИ: министр по восстановлению экономики Японии вылетит в США 23 мая - 20.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: министр по восстановлению экономики Японии вылетит в США 23 мая
Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:51+0300
2025-05-20T06:51+0300
экономика
мировая экономика
япония
сша
токио
дональд трамп
скотт бессент
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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи, сообщает телеканал NHK. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили. Кроме этого, японская сторона уже представила меры, предназначенные для облегчения импорта американских автомобилей, а также предложения по расширению импорта сои и кукурузы. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. После последней встречи Акадзава выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.
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мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, Токио, Дональд Трамп, Скотт Бессент
06:51 20.05.2025
 
СМИ: министр по восстановлению экономики Японии вылетит в США 23 мая

NHK: министр по делам восстановления экономики Японии Акадзава вылетит в Вашингтон 23 мая

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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи, сообщает телеканал NHK.
Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
Кроме этого, японская сторона уже представила меры, предназначенные для облегчения импорта американских автомобилей, а также предложения по расширению импорта сои и кукурузы.
Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп.
После последней встречи Акадзава выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней.
В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯСШАТокиоДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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