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Рубио сообщил о создании США фонда внешней помощи - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рубио сообщил о создании США фонда внешней помощи
Рубио сообщил о создании США фонда внешней помощи - 20.05.2025, ПРАЙМ
Рубио сообщил о создании США фонда внешней помощи
США создают фонд внешней помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов для оптимизации неэффективных программ и направления средств на реальные нужды страны, заявил во | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:53+0300
2025-05-20T16:53+0300
экономика
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. США создают фонд внешней помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов для оптимизации неэффективных программ и направления средств на реальные нужды страны, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая с докладом перед комитетом по международным делам американского Сената. "Это нашло отражение в новом фонде возможностей "Америка прежде всего" объёмом 2,9 миллиарда долларов… Он позволит нам быстро реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с партнёрами вроде Индии и Иордании, а также противостоять стратегическим вызовам со стороны таких конкурентов, как Китай", — сказал Рубио. Сегодняшнее выступление ознаменовало собой первое официальное участие Рубио в работе комитета после его утверждения в должности госсекретаря. По его словам, в рамках пересмотра более 15 тысяч программ помощи были выявлены миллиардные расходы, ушедшие на "идеологические цели" — климатический активизм, инициативы по гендерному разнообразию, равенству и ЛГБТ (организация запрещена в РФ как экстремистская) в иностранных государствах. Эти программы были контрпродуктивны, тратили деньги налогоплательщиков и вызывали "раздражение за рубежом", подчеркнул госсекретарь. Рубио заявил, что создание новых департаментов внутри госдепа зачастую служило карьерным интересам, в то время как настоящих государственных служащих отговаривали от оптимизации действующих программ. "Пришло время доказать, что внешняя помощь может быть подотчётной и результативной частью внешней политики, ориентированной на интересы Америки", — добавил глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что намерен выстроить "госдепартамент нового века" — с чёткой системой ответственности и эффективным использованием потенциала всех посольств, консульств и бюро.
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мировая экономика, сша, марко рубио, китай
Экономика, Мировая экономика, США, Марко Рубио, КИТАЙ
16:53 20.05.2025
 
Рубио сообщил о создании США фонда внешней помощи

Рубио: США создадут фонд внешней помощи на 2,9 миллиарда долларов для сдерживания Китая

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. США создают фонд внешней помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов для оптимизации неэффективных программ и направления средств на реальные нужды страны, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая с докладом перед комитетом по международным делам американского Сената.
"Это нашло отражение в новом фонде возможностей "Америка прежде всего" объёмом 2,9 миллиарда долларов… Он позволит нам быстро реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с партнёрами вроде Индии и Иордании, а также противостоять стратегическим вызовам со стороны таких конкурентов, как Китай", — сказал Рубио. Сегодняшнее выступление ознаменовало собой первое официальное участие Рубио в работе комитета после его утверждения в должности госсекретаря.
По его словам, в рамках пересмотра более 15 тысяч программ помощи были выявлены миллиардные расходы, ушедшие на "идеологические цели" — климатический активизм, инициативы по гендерному разнообразию, равенству и ЛГБТ (организация запрещена в РФ как экстремистская) в иностранных государствах. Эти программы были контрпродуктивны, тратили деньги налогоплательщиков и вызывали "раздражение за рубежом", подчеркнул госсекретарь.
Рубио заявил, что создание новых департаментов внутри госдепа зачастую служило карьерным интересам, в то время как настоящих государственных служащих отговаривали от оптимизации действующих программ.
"Пришло время доказать, что внешняя помощь может быть подотчётной и результативной частью внешней политики, ориентированной на интересы Америки", — добавил глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что намерен выстроить "госдепартамент нового века" — с чёткой системой ответственности и эффективным использованием потенциала всех посольств, консульств и бюро.
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