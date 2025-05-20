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СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа

СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T00:25+0300

2025-05-20T00:25+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой встречи, сообщает британское издание Express со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. В понедельник Трамп заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно. Перечисляя европейских лидеров, с которыми Трамп провел разговор, он не упомянул Стармера. "Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен", - пишет издание. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.

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мировая экономика, общество , москва, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, владимир путин, нато