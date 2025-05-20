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СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа
СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой встречи, сообщает британское издание Express со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
В понедельник Трамп заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно. Перечисляя европейских лидеров, с которыми Трамп провел разговор, он не упомянул Стармера.
"Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен", - пишет издание.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
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СМИ: Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа
Express: премьер Британии Стармер не присоединился к разговору Путина и Трампа
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к разговору между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров из-за деловой встречи, сообщает британское издание Express со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
В понедельник Трамп заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно. Перечисляя европейских лидеров, с которыми Трамп провел разговор, он не упомянул Стармера.
"Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен", - пишет издание.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.