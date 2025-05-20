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ВС не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ВС не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом
ВС не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом - 20.05.2025, ПРАЙМ
ВС не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом
Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, запретивших крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank вести за рубежом... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:51+0300
2025-05-20T11:51+0300
банки
финансы
санкт-петербург
русхимальянс
deutsche bank
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, запретивших крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank вести за рубежом судебные и арбитражные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2024 года по заявлению "Русхимальянса" запретил банку, в частности, продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, связанное с выданной им в сентябре 2021 года банковской гарантией. Суд также запретил банку продолжать любые разбирательства из-за этой гарантии в государственных судах Британии "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса о запрете "Русхимальянсу" судиться с Deutsche Bank в России. В случае нарушения любого из этих запретов с Deutsche Bank в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере около 239,5 миллиона евро и около 570 тысяч фунтов стерлингов, определил суд первой инстанции в Петербурге. Это определение в январе оставил без изменения арбитражный суд Северо-Западного округа. Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу немецкого банка, не нашла оснований для пересмотра дела и не стала передавать его в Судебную коллегию по экономическим спорам. Аналогичное решение ВС РФ принял в мае этого года в деле о взыскании с Deutsche Bank задолженности по спорной гарантии. Высшая инстанция также не стала пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску "Русхимальянса" взыскали с Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро долга и неустойки по спорной банковской гарантии. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Его дочерний "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом строительство комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контрактов. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
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банки, финансы, санкт-петербург, русхимальянс, deutsche bank
Банки, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Русхимальянс, Deutsche Bank
11:51 20.05.2025
 
ВС не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом

Верховный суд не будет пересматривать запрет Deutsche Bank судиться за рубежом

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВерховный суд России.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, запретивших крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank вести за рубежом судебные и арбитражные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2024 года по заявлению "Русхимальянса" запретил банку, в частности, продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, связанное с выданной им в сентябре 2021 года банковской гарантией.
Суд также запретил банку продолжать любые разбирательства из-за этой гарантии в государственных судах Британии "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса о запрете "Русхимальянсу" судиться с Deutsche Bank в России.
В случае нарушения любого из этих запретов с Deutsche Bank в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере около 239,5 миллиона евро и около 570 тысяч фунтов стерлингов, определил суд первой инстанции в Петербурге. Это определение в январе оставил без изменения арбитражный суд Северо-Западного округа.
Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу немецкого банка, не нашла оснований для пересмотра дела и не стала передавать его в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Аналогичное решение ВС РФ принял в мае этого года в деле о взыскании с Deutsche Bank задолженности по спорной гарантии. Высшая инстанция также не стала пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску "Русхимальянса" взыскали с Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро долга и неустойки по спорной банковской гарантии.
Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Его дочерний "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом строительство комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контрактов. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Суд привлек Банк России к делу по иску УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
Вчера, 14:45
 
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