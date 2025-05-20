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Россия сократила импорт китайских телефонов на 15% - 20.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250520/telefony-857766579.html
Россия сократила импорт китайских телефонов на 15%
Россия сократила импорт китайских телефонов на 15% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия сократила импорт китайских телефонов на 15%
Поставки смартфонов китайского производства в Россию в апреле этого года сократились на 15% по сравнению с мартом, также из КНР стало приезжать меньше ноутбуков | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T22:06+0300
2025-05-20T22:07+0300
экономика
россия
импорт
китай
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки смартфонов китайского производства в Россию в апреле этого года сократились на 15% по сравнению с мартом, также из КНР стало приезжать меньше ноутбуков и игровых приставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, по итогам апреля этого года Китай экспортировал в Россию смартфонов на 122,1 миллиона долларов, что на 15% меньше, чем месяц назад, и на 2% меньше в годовом выражении. При этом в физическом выражении объем поставок достиг 419 тонн против 489 тонн месяцем ранее. В общем экспорте смартфонов из Поднебесной Россия за месяц опустилась на 16-е место с 12-го. А в пятерку главных покупателей вошли Япония (874,6 миллиона долларов), США (688,5 миллиона), Нидерланды (430,7 миллиона), ОАЭ (379,6 миллиона) и Сингапур (365 миллионов). Также снизился импорт Россией китайских ноутбуков и планшетов - втрое в месячном выражении и в полтора раза в годовом, до 63,6 миллиона долларов. При этом в физическом выражении поставки сократились не так сильно: всего на 0,8% за месяц и на пятую часть за год - до 417 тонн. Сократила КНР и экспорт в Россию игровых приставок - по итогам апреля их было отправлено всего на 3,8 миллиона долларов, что в 1,3 раза меньше, чем в марте. При этом в физическом выражении поставки снизились почти в два раза - примерно до 49 тонн.
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россия, импорт, китай
Экономика, РОССИЯ, импорт, КИТАЙ
22:06 20.05.2025 (обновлено: 22:07 20.05.2025)
 
Россия сократила импорт китайских телефонов на 15%

Статслужба: Россия в апреле сократила импорт китайских телефонов на 15%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСмартфоны на прилавке - как выбрать
Смартфоны на прилавке - как выбрать - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки смартфонов китайского производства в Россию в апреле этого года сократились на 15% по сравнению с мартом, также из КНР стало приезжать меньше ноутбуков и игровых приставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, по итогам апреля этого года Китай экспортировал в Россию смартфонов на 122,1 миллиона долларов, что на 15% меньше, чем месяц назад, и на 2% меньше в годовом выражении. При этом в физическом выражении объем поставок достиг 419 тонн против 489 тонн месяцем ранее.
В общем экспорте смартфонов из Поднебесной Россия за месяц опустилась на 16-е место с 12-го. А в пятерку главных покупателей вошли Япония (874,6 миллиона долларов), США (688,5 миллиона), Нидерланды (430,7 миллиона), ОАЭ (379,6 миллиона) и Сингапур (365 миллионов).
Также снизился импорт Россией китайских ноутбуков и планшетов - втрое в месячном выражении и в полтора раза в годовом, до 63,6 миллиона долларов. При этом в физическом выражении поставки сократились не так сильно: всего на 0,8% за месяц и на пятую часть за год - до 417 тонн.
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Сократила КНР и экспорт в Россию игровых приставок - по итогам апреля их было отправлено всего на 3,8 миллиона долларов, что в 1,3 раза меньше, чем в марте. При этом в физическом выражении поставки снизились почти в два раза - примерно до 49 тонн.
 
ЭкономикаРОССИЯимпортКИТАЙ
 
 
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