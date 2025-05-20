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Россия сократила импорт китайских телефонов на 15%

Россия сократила импорт китайских телефонов на 15% - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт китайских телефонов на 15%

Поставки смартфонов китайского производства в Россию в апреле этого года сократились на 15% по сравнению с мартом, также из КНР стало приезжать меньше ноутбуков | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T22:06+0300

2025-05-20T22:06+0300

2025-05-20T22:07+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки смартфонов китайского производства в Россию в апреле этого года сократились на 15% по сравнению с мартом, также из КНР стало приезжать меньше ноутбуков и игровых приставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, по итогам апреля этого года Китай экспортировал в Россию смартфонов на 122,1 миллиона долларов, что на 15% меньше, чем месяц назад, и на 2% меньше в годовом выражении. При этом в физическом выражении объем поставок достиг 419 тонн против 489 тонн месяцем ранее. В общем экспорте смартфонов из Поднебесной Россия за месяц опустилась на 16-е место с 12-го. А в пятерку главных покупателей вошли Япония (874,6 миллиона долларов), США (688,5 миллиона), Нидерланды (430,7 миллиона), ОАЭ (379,6 миллиона) и Сингапур (365 миллионов). Также снизился импорт Россией китайских ноутбуков и планшетов - втрое в месячном выражении и в полтора раза в годовом, до 63,6 миллиона долларов. При этом в физическом выражении поставки сократились не так сильно: всего на 0,8% за месяц и на пятую часть за год - до 417 тонн. Сократила КНР и экспорт в Россию игровых приставок - по итогам апреля их было отправлено всего на 3,8 миллиона долларов, что в 1,3 раза меньше, чем в марте. При этом в физическом выражении поставки снизились почти в два раза - примерно до 49 тонн.

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китай

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россия, импорт, китай