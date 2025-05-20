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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2 миллиона 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2 миллиона 800 тысяч рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2 миллиона 800 тысяч рублей

Мировой судья в Москве наложил два административных штрафа на мессенджер Telegram на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:01+0300

2025-05-20T13:01+0300

2025-05-20T13:03+0300

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россия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве наложил два административных штрафа на мессенджер Telegram на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Первый штраф в 800 тысяч рублей был назначен за неисполнение установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей. Второй, в 2 миллиона рублей, - за невыполнение предусмотренных законодательством РФ обязанностей в области персональных данных.

https://1prime.ru/20250519/moshenniki-857724313.html

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