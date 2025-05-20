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Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет
Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет - 20.05.2025, ПРАЙМ
Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет
Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:06+0300
2025-05-20T16:06+0300
экономика
россия
китай
томаты
импорт
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года. В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее. Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов. В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.
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россия, китай, томаты, импорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, томаты, импорт
16:06 20.05.2025
 
Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет

Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 млрд долларов

© Sputnik | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года.
В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее.
Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов.
В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.
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