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Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет

Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет - 20.05.2025, ПРАЙМ

Китай увеличил поставки томатов в Россию до максимума за шесть лет

Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:06+0300

2025-05-20T16:06+0300

2025-05-20T16:06+0300

экономика

россия

китай

томаты

импорт

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года. В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее. Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов. В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.

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россия, китай, томаты, импорт