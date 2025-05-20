https://1prime.ru/20250520/tovarooborot-857757865.html
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%
Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:23+0300
2025-05-20T16:23+0300
2025-05-20T16:23+0300
экономика
россия
азербайджан
мировая экономика
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 20 мая – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской Гостаможни. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-апреле текущего года составил 1,824 миллиарда долларов, что на 39,4% больше, чем аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. В январе-апреле 2024 года товарооборот между Азербайджаном и РФ составлял 1,308 миллиарда долларов. Среди торговых партнеров Азербайджана по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия занимает третье место после Италии и Турции.
https://1prime.ru/20250516/overchuk-857651461.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, мировая экономика, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Мировая экономика, товарооборот
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%
Гостаможня Азербайджана: товарооборот с Россией составил 1,824 миллиарда долларов
БАКУ, 20 мая – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской Гостаможни.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-апреле текущего года составил 1,824 миллиарда долларов, что на 39,4% больше, чем аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В январе-апреле 2024 года товарооборот между Азербайджаном и РФ составлял 1,308 миллиарда долларов.
Среди торговых партнеров Азербайджана по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия занимает третье место после Италии и Турции.
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана