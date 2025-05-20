Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/tovarooborot-857757865.html
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%
Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:23+0300
2025-05-20T16:23+0300
экономика
россия
азербайджан
мировая экономика
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 20 мая – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской Гостаможни. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-апреле текущего года составил 1,824 миллиарда долларов, что на 39,4% больше, чем аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. В январе-апреле 2024 года товарооборот между Азербайджаном и РФ составлял 1,308 миллиарда долларов. Среди торговых партнеров Азербайджана по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия занимает третье место после Италии и Турции.
https://1prime.ru/20250516/overchuk-857651461.html
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, азербайджан, мировая экономика, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Мировая экономика, товарооборот
16:23 20.05.2025
 
Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%

Гостаможня Азербайджана: товарооборот с Россией составил 1,824 миллиарда долларов

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / Lulla
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 20 мая – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской Гостаможни.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-апреле текущего года составил 1,824 миллиарда долларов, что на 39,4% больше, чем аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В январе-апреле 2024 года товарооборот между Азербайджаном и РФ составлял 1,308 миллиарда долларов.
Среди торговых партнеров Азербайджана по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия занимает третье место после Италии и Турции.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана
16 мая, 15:34
 
ЭкономикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНМировая экономикатоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала