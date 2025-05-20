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Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%

Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40% - 20.05.2025, ПРАЙМ

Гостаможня Азербайджана отметила рост товарооборота с Россией почти на 40%

Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:23+0300

2025-05-20T16:23+0300

2025-05-20T16:23+0300

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БАКУ, 20 мая – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Россией за первые четыре месяца 2025 года увеличился почти на 40% в годовом выражении, сообщается в отчете азербайджанской Гостаможни. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-апреле текущего года составил 1,824 миллиарда долларов, что на 39,4% больше, чем аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. В январе-апреле 2024 года товарооборот между Азербайджаном и РФ составлял 1,308 миллиарда долларов. Среди торговых партнеров Азербайджана по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия занимает третье место после Италии и Турции.

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россия, азербайджан, мировая экономика, товарооборот