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Намного дешевле Geely. В России появился новый семейный кроссовер Toyota

Намного дешевле Geely. В России появился новый семейный кроссовер Toyota - 20.05.2025, ПРАЙМ

Намного дешевле Geely. В России появился новый семейный кроссовер Toyota

В России появились в продаже семейные кроссоверы Toyota Harrier четвертого поколения, которые стоят дешевле китайских аналогов. Об этом рассказывается в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:43+0300

2025-05-20T16:43+0300

2025-05-20T16:43+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В России появились в продаже семейные кроссоверы Toyota Harrier четвертого поколения, которые стоят дешевле китайских аналогов. Об этом рассказывается в материале издания "Автоновости дня". Как сообщается, у этого кроссовера полностью независимая подвеска (спереди – стойка MacPherson, сзади – многорычажная подвеска). Длина Toyota Harrier - 4740 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1660 мм. Под капотом - бензиновый атмосферный двигатель объемом 2 литра, мощностью 171 л.с., а также бесступенчатый вариатор Direct Shift CVT.Что касается цены, то в статье приводится сравнение с популярным китайским кроссовером Geely Monjaro, который в базовой комплектации сейчас продается более чем за 4,5 млн рублей. При этом цены на Toyota Harrier плавают в диапазоне 3,1- 3,22 млн.Если требуется кожаная отделка интерьера, но при этом покупателя устраивает правое расположение руля, то цена за такой вариант начинается от 3,925 млн. А леворульную версию с кожаным салоном можно приобрести, например, в Чите за 4,3 млн, в Красноярске - за 4,999 млн, в Улан-Удэ - за 5,258 млн рублей.

https://1prime.ru/20250424/nhk-856981458.html

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россия, toyota, цены, кроссовер