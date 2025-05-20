https://1prime.ru/20250520/tramp-857732018.html

Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"

Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" - 20.05.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"

Добавлены подробности. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:32+0300

2025-05-20T04:32+0300

2025-05-20T04:32+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

джон кеннеди

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857732018.jpg?1747704760

Добавлены подробности. ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". "Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Так он описал гостям прошедший день его администрации. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джон кеннеди