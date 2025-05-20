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Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"
Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"
Добавлены подробности. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:32+0300
2025-05-20T04:32+0300
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сша
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владимир путин
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Добавлены подробности. ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". "Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Так он описал гостям прошедший день его администрации. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
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россия, мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джон кеннеди
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Кеннеди
04:32 20.05.2025
 
Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"

Трамп после разговора с Путиным назвал его "приятным джентльменом"

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Добавлены подробности.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом".
"Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.
Так он описал гостям прошедший день его администрации.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинДжон Кеннеди
 
 
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