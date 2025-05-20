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Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей
Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей - 20.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не считает санкции против... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:54+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине, сообщает портал Axios. "Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против РФ, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку (по урегулированию на Украине - ред.)", - говорится в сообщении портала. Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов.
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Экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, ЕС
Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей
Axios: Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине, сообщает портал Axios.
"Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против РФ, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку (по урегулированию на Украине - ред.)", - говорится в сообщении портала.
Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов.
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