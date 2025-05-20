https://1prime.ru/20250520/tramp-857759866.html

"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву

"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:58+0300

2025-05-20T16:58+0300

2025-05-20T16:58+0300

политика

сша

украина

запад

дональд трамп

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать в активном посредничестве в конфликте, передает Spectator."Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что такой исход не предвещает ничего хорошего для Украины, особенно после безуспешных попыток европейских союзников давления на Россию.Телефонный разговор между главами двумя государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая продолжался более двух часов, где Путин выразил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом для прекращения огня.

https://1prime.ru/20250520/tramp-857747197.html

сша

украина

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сша, украина, запад, дональд трамп