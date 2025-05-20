https://1prime.ru/20250520/tramp-857759866.html
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:58+0300
2025-05-20T16:58+0300
2025-05-20T16:58+0300
политика
сша
украина
запад
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать в активном посредничестве в конфликте, передает Spectator."Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что такой исход не предвещает ничего хорошего для Украины, особенно после безуспешных попыток европейских союзников давления на Россию.Телефонный разговор между главами двумя государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая продолжался более двух часов, где Путин выразил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом для прекращения огня.
https://1prime.ru/20250520/tramp-857747197.html
сша
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, запад, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Дональд Трамп
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву
Spectator: новое заявление Трампа не предвещает Киеву ничего хорошего
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать в активном посредничестве в конфликте, передает Spectator
.
"Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что такой исход не предвещает ничего хорошего для Украины, особенно после безуспешных попыток европейских союзников давления на Россию.
Телефонный разговор между главами двумя государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая продолжался более двух часов, где Путин выразил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом для прекращения огня.
Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей