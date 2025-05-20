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"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву - 20.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250520/tramp-857759866.html
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:58+0300
2025-05-20T16:58+0300
политика
сша
украина
запад
дональд трамп
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать в активном посредничестве в конфликте, передает Spectator."Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что такой исход не предвещает ничего хорошего для Украины, особенно после безуспешных попыток европейских союзников давления на Россию.Телефонный разговор между главами двумя государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая продолжался более двух часов, где Путин выразил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом для прекращения огня.
https://1prime.ru/20250520/tramp-857747197.html
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украина
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сша, украина, запад, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Дональд Трамп
16:58 20.05.2025
 
"Готов передать". Стало известно, какой сигнал Трамп послал Киеву

Spectator: новое заявление Трампа не предвещает Киеву ничего хорошего

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о готовности передать переговоры Москве и Киеву могут быть восприняты украинской стороной как нежелание США участвовать в активном посредничестве в конфликте, передает Spectator.
"Поскольку Трамп дал понять, что готов передать переговоры Москве и Киеву, многие украинцы услышат, что США больше не заинтересованы в том, чтобы играть активную роль, а тем более в том, чтобы оказывать серьезное давление (На российского президента Владимира Путина. — Прим. Ред.)", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что такой исход не предвещает ничего хорошего для Украины, особенно после безуспешных попыток европейских союзников давления на Россию.
Телефонный разговор между главами двумя государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая продолжался более двух часов, где Путин выразил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом для прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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ПолитикаСШАУКРАИНАЗАПАДДональд Трамп
 
 
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