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Набиуллина оценила возможности ИИ при принятии решений по ключевой ставке

Набиуллина оценила возможности ИИ при принятии решений по ключевой ставке - 20.05.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила возможности ИИ при принятии решений по ключевой ставке

Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:25+0300

2025-05-20T11:25+0300

2025-05-20T11:25+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании", - сказала Набиуллина в рамках "Альфа-саммита". По ее словам, ЦБ РФ уже использует искусственный интеллект в работе с жалобами от граждан. Но на вопрос главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, сможет ли ИИ заменить ЦБ при принятии решений по ключевой ставке, глава регулятора ответила отрицательно. "Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных", - пояснила Набиуллина. Она отметила, что в ЦБ был опыт рерайтинга материалов с помощью искусственного интеллекта, чтобы они были более понятными и прозрачными, но затем сотрудники ЦБ "все-таки перешли на ручной режим", потому что каких-то нюансов у ИИ не хватает.

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