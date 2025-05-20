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ЦБ видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления кредитования - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления кредитования
ЦБ видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления кредитования - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления кредитования
Банк России видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления розничного кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:46+0300
2025-05-20T11:46+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления розничного кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. На минувшей неделе ЦБ сообщал, что замедление годового прироста розничного кредитования продолжается под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и мер макропруденциального регулирования, в апреле рост розничных кредитов показал околонулевую динамику. "На фоне замедления кредитов долговая нагрузка снизилась, на это указывают все данные, в том числе и наши отчетности", - сказала Данилова, выступая на II ежегодном Банковском форуме "Эксперт РА". Вместе с тем, отметила она, наблюдается некоторое ухудшение обслуживания кредитов. "Это связано с тем, что с конца 2023 года, когда ставки повысились, банки активно наращивали кредиты. Получилось так, что был неблагоприятный отбор по высоким ставкам... и теперь, по прошествии времени, мы видим это в повышенном уровне просрочек", - заключила она.
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финансы, москва
Банк России, Финансы, МОСКВА
11:46 20.05.2025
 
ЦБ видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления кредитования

ЦБ: долговая нагрузка россиян снизилась на фоне замедления кредитования

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России видит снижение долговой нагрузки россиян на фоне замедления розничного кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
На минувшей неделе ЦБ сообщал, что замедление годового прироста розничного кредитования продолжается под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и мер макропруденциального регулирования, в апреле рост розничных кредитов показал околонулевую динамику.
"На фоне замедления кредитов долговая нагрузка снизилась, на это указывают все данные, в том числе и наши отчетности", - сказала Данилова, выступая на II ежегодном Банковском форуме "Эксперт РА".
Вместе с тем, отметила она, наблюдается некоторое ухудшение обслуживания кредитов. "Это связано с тем, что с конца 2023 года, когда ставки повысились, банки активно наращивали кредиты. Получилось так, что был неблагоприятный отбор по высоким ставкам... и теперь, по прошествии времени, мы видим это в повышенном уровне просрочек", - заключила она.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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Банк РоссииФинансыМОСКВА
 
 
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