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Заочно арестованный экс-президент "Башнефти" уехал в Турцию
Заочно арестованный экс-президент "Башнефти" уехал в Турцию - 20.05.2025, ПРАЙМ
Заочно арестованный экс-президент "Башнефти" уехал в Турцию
Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:14+0300
2025-05-20T04:14+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Из рапорта оперативного сотрудника следовало, что ещё 16 июня 2024 года Хорошавцев В.Г. выехал за пределы Российской Федерации в Турцию и данных о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется", - сказано в документах.
Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
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россия, турция, башнефть
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ТУРЦИЯ, Башнефть
Заочно арестованный экс-президент "Башнефти" уехал в Турцию
Заочно арестованный экс-президент "Башнефти" Хорошавцев выехал в Турцию летом 2024 года
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Из рапорта оперативного сотрудника следовало, что ещё 16 июня 2024 года Хорошавцев В.Г. выехал за пределы Российской Федерации в Турцию и данных о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется", - сказано в документах.
Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.