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В ЕК уверены в готовности Украины к вступлению в Евросоюз

В ЕК уверены в готовности Украины к вступлению в Евросоюз - 20.05.2025, ПРАЙМ

В ЕК уверены в готовности Украины к вступлению в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина выполнила необходимые подготовительные шаги и готова к началу содержательных переговоров о... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:39+0300

2025-05-20T10:39+0300

2025-05-20T10:43+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина выполнила необходимые подготовительные шаги и готова к началу содержательных переговоров о вступлении в Европейский союз."Интеграция Украины в ЕС станет ключевым элементом гарантий безопасности как только начнутся мирные переговоры. И я хочу внести ясность: речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров", - сообщила Кос перед началом в Брюсселе встречи глав МИД и минобороны стран ЕС.Еврокомиссар также сообщила, что на данный момент у Совета ЕС есть все основания для принятия соответствующего решения. По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия направила в Совет две оценки по второму и шестому кластерам как для Украины, так и для Молдавии. "И если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем провести все оценки до осени", - пояснила представитель Еврокомиссии.Кроме того, Кос отметила, что запуск переговоров с Украиной должен помочь снять озабоченность Венгрии, в частности, по вопросам прав нацменьшинств на украинской территории.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что, по мнению Будапешта, Украина не готова к вступлению в ЕС ни по одному из ключевых направлений, а процесс ее интеграции продвигается искусственно, несмотря на то, что страна является самой коррумпированной в Европе.Он также сообщал, что Евросоюз намерен начать полномасштабные переговоры с Украиной о евроинтеграции уже в 2025 году. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что решение об открытии переговоров фактически уже принято, однако его страна не поддерживает этот шаг.С 14 апреля в Венгрии проходит общественный опрос, посвященный вопросу возможного членства Украины в ЕС. Жителям рассылаются анкеты с единственным вопросом: поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз. Можно ответить "да" или "нет". Результаты опроса после его завершения в июне будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Орбан ранее также утверждал, что в Евросоюзе стремятся к тому, чтобы Украина вошла в состав сообщества к 2030 году. При этом он подчеркнул, что Венгрия выступает против форсированной евроинтеграции Киева и, по его мнению, без согласия Будапешта это вступление не состоится. Он также высказывал мнение, что ЕС пытается не столько помочь Украине, сколько установить над ней контроль, в том числе и через затягивание конфликта.

https://1prime.ru/20250520/politico-857737811.html

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ек, украина, ес, венгрия, виктор орбан