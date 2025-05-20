https://1prime.ru/20250520/ukraina-857760434.html

"Уже очевидно": в Раде узнали, что ждет Киев после диалога Путина и Трампа

"Уже очевидно": в Раде узнали, что ждет Киев после диалога Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Уже очевидно": в Раде узнали, что ждет Киев после диалога Путина и Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем заявил, что США будут содействовать тому, чтобы Украина приняла условия меморандума, касающегося возможного... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T17:17+0300

2025-05-20T17:17+0300

2025-05-20T17:22+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем заявил, что США будут содействовать тому, чтобы Украина приняла условия меморандума, касающегося возможного мирного соглашения с Россией. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.По его словам, Владимир Зеленский и лидеры европейских стран рассчитывали на то, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Москву в ответ на якобы отказ России от предложения о 30-дневном перемирии. Однако, как указал депутат, угрозы так и остались угрозами, и вместо обострения отношений Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о подготовке меморандума с параметрами прекращения огня."Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия его условий и подписания", — написал Дубинский.Он также предположил, что в случае достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по поводу урегулирования украинского конфликта, при условии отказа Киева поддержать эти договоренности, Трамп, вероятно, не будет видеть необходимости в введении новых антироссийских санкций.В понедельник президенты России и США провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы работать над меморандумом, включающим положение о прекращении огня. Дональд Трамп по итогам разговора заявил, что не планирует вводить против России новые санкции, поскольку появилась перспектива урегулирования конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.

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украина, владимир зеленский, рада, сша, россия, дональд трамп, владимир путин