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Конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил Рубио
Конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил Рубио - 20.05.2025, ПРАЙМ
Конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил Рубио
США считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая на... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T17:57+0300
2025-05-20T17:57+0300
2025-05-20T17:57+0300
политика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. США считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам."Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.По словам Рубио, Вашингтон и союзники продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако столкнулись с нехваткой таких комплексов даже для собственных нужд."Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро", — признал он.Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём".
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сша, марко рубио, украина
Политика, США, Марко Рубио, УКРАИНА
Конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил Рубио
Рубио: США признают невозможность решения украинского конфликта военным путем
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. США считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.
"Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
По словам Рубио, Вашингтон и союзники продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако столкнулись с нехваткой таких комплексов даже для собственных нужд.
"Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро", — признал он.
Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём".
Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане