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В Польше пообещали скоро прекратить бесконтрольный экспорт с Украины в ЕС

В Польше пообещали скоро прекратить бесконтрольный экспорт с Украины в ЕС - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Польше пообещали скоро прекратить бесконтрольный экспорт с Украины в ЕС

Неконтролируемый ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в Европу прекратится с 6 июня, заявил вице-премьер Польши, министр обороны Владислав... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:55+0300

2025-05-20T18:55+0300

2025-05-20T18:55+0300

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ВАРШАВА, 20 мая - ПРАЙМ. Неконтролируемый ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в Европу прекратится с 6 июня, заявил вице-премьер Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Уважаемые фермеры, я хотел бы вас заверить, что с 6 июня мы возвращаемся к принципам, которые были до начала конфликта на Украине, к принципам, где будут определены лимиты и квоты, к принципам, когда все должно быть предметом переговоров", - сказал министр, слова которого приводит агентство IAR. По его словам, это решение будет принято на уровне Евросоюза и вступит в силу с 6 июня. "Мы принципиально поставили этот вопрос в Брюсселе", - отметил Косиняк-Камыш. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

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польша, украина, ввоз, сельхозпродукция, ес