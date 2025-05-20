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Главы Минфинов Японии и США обсудят отношения стран и валютные курсы
Главы Минфинов Японии и США обсудят отношения стран и валютные курсы - 20.05.2025, ПРАЙМ
Главы Минфинов Японии и США обсудят отношения стран и валютные курсы
Министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки" в Канаде... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки" в Канаде переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом, в ходе которых будут затронуты, в частности, вопросы валютных курсов. "Я хотел бы обсудить различные двусторонние вопросы, включая обменные курсы", - цитирует его газета "Никкэй". Это станет второй личной встречей глав минфинов Японии и США за период чуть более месяца. Предыдущая состоялась на полях министерской встречи G20 в США. Как сообщил после этого японский минфин, американская сторона не выдвигала каких-либо требований относительно уровня валютного курса или системы управления курсом валют. США недовольны низким курсом иены относительно доллара, считая, что это нарушает конкурентоспособность американских товаров. Япония же настаивает на том, что курс иены формируется на основе рыночных условий и государство его не определяет.
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мировая экономика, япония, сша, скотт бессент, курсы валют
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, Скотт Бессент, Курсы валют
Главы Минфинов Японии и США обсудят отношения стран и валютные курсы
Глава Минфина Японии Като обсудит с главой ЦБ США Бессентом валютные курсы
ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что намерен провести на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки" в Канаде переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом, в ходе которых будут затронуты, в частности, вопросы валютных курсов.
"Я хотел бы обсудить различные двусторонние вопросы, включая обменные курсы", - цитирует его газета "Никкэй".
Это станет второй личной встречей глав минфинов Японии и США за период чуть более месяца. Предыдущая состоялась на полях министерской встречи G20 в США. Как сообщил после этого японский минфин, американская сторона не выдвигала каких-либо требований относительно уровня валютного курса или системы управления курсом валют.
США недовольны низким курсом иены относительно доллара, считая, что это нарушает конкурентоспособность американских товаров. Япония же настаивает на том, что курс иены формируется на основе рыночных условий и государство его не определяет.
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США