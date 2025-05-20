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Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда - 20.05.2025, ПРАЙМ

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии на заседании во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда, следует из данных на сайте парламента. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:00+0300

2025-05-20T11:00+0300

2025-05-20T11:00+0300

венгрия

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 20 мая - ПРАЙМ. Парламент Венгрии на заседании во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда, следует из данных на сайте парламента. Законопроект поддержали 134 депутата, 37 были против, еще семь воздержались. В обосновании законопроекта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, внесший документ в парламент, указал, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, и особенно уголовных судов, в политических целях", и напомнил, что Римский статут МУС не был опубликован в венгерском вестнике, таким образом, не стал частью венгерского национального права. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.

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венгрия

будапешт

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венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан