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Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда - 20.05.2025, ПРАЙМ
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии на заседании во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда, следует из данных на сайте парламента. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:00+0300
2025-05-20T11:00+0300
2025-05-20T11:00+0300
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будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 20 мая - ПРАЙМ. Парламент Венгрии на заседании во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда, следует из данных на сайте парламента. Законопроект поддержали 134 депутата, 37 были против, еще семь воздержались. В обосновании законопроекта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, внесший документ в парламент, указал, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, и особенно уголовных судов, в политических целях", и напомнил, что Римский статут МУС не был опубликован в венгерском вестнике, таким образом, не стал частью венгерского национального права. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда
БУДАПЕШТ, 20 мая - ПРАЙМ. Парламент Венгрии на заседании во вторник поддержал выход страны из Международного уголовного суда, следует из данных на сайте парламента.
Законопроект поддержали 134 депутата, 37 были против, еще семь воздержались.
В обосновании законопроекта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, внесший документ в парламент, указал, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, и особенно уголовных судов, в политических целях", и напомнил, что Римский статут МУС не был опубликован в венгерском вестнике, таким образом, не стал частью венгерского национального права.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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