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Вопрос участия России в "Евровидении" больше не актуален - Швыдкой

Вопрос участия России в "Евровидении" больше не актуален - Швыдкой - 20.05.2025, ПРАЙМ

Вопрос участия России в "Евровидении" больше не актуален - Швыдкой

Вопрос участия России в музыкальном конкурсе "Евровидение" больше не актуален, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:02+0300

2025-05-20T04:02+0300

2025-05-20T04:02+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Вопрос участия России в музыкальном конкурсе "Евровидение" больше не актуален, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Это не вопрос России, это вопрос организаторов "Евровидения", которое проводится, как вы знаете, Европейским Вещательным Союзом, вернее, структурой Европейского Вещательного Союза, в которой сегодня Россия не участвует. Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении "Евровидения" в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален", - считает Швыдкой. При этом он не исключил участия России в "Евровидении" в будущем. "Возможно, "никогда не говорили "никогда". Хотя, я думаю, что если "Интервидение" наберет обороты, то его станет достаточно, чтобы мы не участвовали в других конкурсах", - добавил Швыдкой. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что сейчас России важнее сделать "Интервидение" полноценным и ярким телевизионным конкурсом, в котором могут участвовать "в том числе и те страны, которые участвуют в "Евровидении". "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.

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россия, общество , москва, рф, московская область, владимир путин