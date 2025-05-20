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"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны

"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны - 20.05.2025, ПРАЙМ

"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны

Проиграв прокси-войну на Украине, западные страны готовятся начать новый конфликт с Российской Федерацией, на этот раз на Балтийском море. Об этом рассказывает... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:59+0300

2025-05-20T14:59+0300

2025-05-20T15:12+0300

политика

запад

конфликт

россия

балтийское море

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Проиграв прокси-войну на Украине, западные страны готовятся начать новый конфликт с Российской Федерацией, на этот раз на Балтийском море. Об этом рассказывает в статье для издания "Военное дело" политолог Ростислав Ищенко.Запад, по его словам, намерен либо навязать России свои условия завершения украинского конфликта, либо начать против нее "новую прокси-войну раньше, чем закончилась старая".План коллективного Запада предполагает полную блокировку российских портов на Балтийском море и как следствие срыв российской торговли энергоресурсами, считает Ищенко. При этом он отмечает, что из-за удара по российской нефтеторговле тут же повысится эффективность санкций Запада. Это, по замыслу западных стратегов, приведет к "обезжириванию российского бюджета" и вынудит Россию идти на значительные уступки по Украине.Что важно, Ищенко уверен, что у западных стран существуют реальные возможности для блокировки балтийских портов РФ. Однако блокада - это акт агрессии, порождающий право на противодействие, подчеркнул политолог. По его словам, достаточно лишь донести до ООН, что Российская Федерация, подвергшись агрессии, вынуждена реализовать свое право на самооборону - "и можно бомбить Таллин", который как центр принятия решений и база ВМС Эстонии выступает абсолютно законной военной целью.При этом Ищенко не исключает, что жесткий ответ РФ на блокаду своих балтийских портов может вернуть Соединенные Штаты в антироссийский лагерь, а планы по блокировке портов ядерной державы априори должны учитывать, что эскалация способна привести к обмену ядерными ударами."Проблема в том, что наши западные оппоненты, проиграв России прокси-войну на Украине, готовы идти во все тяжкие", - подытожил Ищенко.

https://1prime.ru/20250505/postimees-857281104.html

запад

балтийское море

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запад, конфликт, россия, балтийское море