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"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны
"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны - 20.05.2025, ПРАЙМ
"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны
Проиграв прокси-войну на Украине, западные страны готовятся начать новый конфликт с Российской Федерацией, на этот раз на Балтийском море. Об этом рассказывает... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:59+0300
2025-05-20T15:12+0300
политика
запад
конфликт
россия
балтийское море
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Проиграв прокси-войну на Украине, западные страны готовятся начать новый конфликт с Российской Федерацией, на этот раз на Балтийском море. Об этом рассказывает в статье для издания "Военное дело" политолог Ростислав Ищенко.Запад, по его словам, намерен либо навязать России свои условия завершения украинского конфликта, либо начать против нее "новую прокси-войну раньше, чем закончилась старая".План коллективного Запада предполагает полную блокировку российских портов на Балтийском море и как следствие срыв российской торговли энергоресурсами, считает Ищенко. При этом он отмечает, что из-за удара по российской нефтеторговле тут же повысится эффективность санкций Запада. Это, по замыслу западных стратегов, приведет к "обезжириванию российского бюджета" и вынудит Россию идти на значительные уступки по Украине.Что важно, Ищенко уверен, что у западных стран существуют реальные возможности для блокировки балтийских портов РФ. Однако блокада - это акт агрессии, порождающий право на противодействие, подчеркнул политолог. По его словам, достаточно лишь донести до ООН, что Российская Федерация, подвергшись агрессии, вынуждена реализовать свое право на самооборону - "и можно бомбить Таллин", который как центр принятия решений и база ВМС Эстонии выступает абсолютно законной военной целью.При этом Ищенко не исключает, что жесткий ответ РФ на блокаду своих балтийских портов может вернуть Соединенные Штаты в антироссийский лагерь, а планы по блокировке портов ядерной державы априори должны учитывать, что эскалация способна привести к обмену ядерными ударами."Проблема в том, что наши западные оппоненты, проиграв России прокси-войну на Украине, готовы идти во все тяжкие", - подытожил Ищенко.
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запад, конфликт, россия, балтийское море
Политика, ЗАПАД, конфликт, РОССИЯ, Балтийское море
14:59 20.05.2025 (обновлено: 15:12 20.05.2025)
 
"И можно бомбить". Эксперты оценили угрозы начала новой прокси-войны

Ищенко: Запад хочет блокировать порты на Балтике и втянуть РФ в новый конфликт

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКрейсер "Адмирал Нахимов" и самолет "Орион"
Крейсер Адмирал Нахимов и самолет Орион - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Проиграв прокси-войну на Украине, западные страны готовятся начать новый конфликт с Российской Федерацией, на этот раз на Балтийском море. Об этом рассказывает в статье для издания "Военное дело" политолог Ростислав Ищенко.
Запад, по его словам, намерен либо навязать России свои условия завершения украинского конфликта, либо начать против нее "новую прокси-войну раньше, чем закончилась старая".
План коллективного Запада предполагает полную блокировку российских портов на Балтийском море и как следствие срыв российской торговли энергоресурсами, считает Ищенко. При этом он отмечает, что из-за удара по российской нефтеторговле тут же повысится эффективность санкций Запада. Это, по замыслу западных стратегов, приведет к "обезжириванию российского бюджета" и вынудит Россию идти на значительные уступки по Украине.
Что важно, Ищенко уверен, что у западных стран существуют реальные возможности для блокировки балтийских портов РФ. Однако блокада - это акт агрессии, порождающий право на противодействие, подчеркнул политолог. По его словам, достаточно лишь донести до ООН, что Российская Федерация, подвергшись агрессии, вынуждена реализовать свое право на самооборону - "и можно бомбить Таллин", который как центр принятия решений и база ВМС Эстонии выступает абсолютно законной военной целью.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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При этом Ищенко не исключает, что жесткий ответ РФ на блокаду своих балтийских портов может вернуть Соединенные Штаты в антироссийский лагерь, а планы по блокировке портов ядерной державы априори должны учитывать, что эскалация способна привести к обмену ядерными ударами.
"Проблема в том, что наши западные оппоненты, проиграв России прокси-войну на Украине, готовы идти во все тяжкие", - подытожил Ищенко.
 
ПолитикаЗАПАДконфликтРОССИЯБалтийское море
 
 
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