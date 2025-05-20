https://1prime.ru/20250520/vtb-857739715.html
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей
Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:34+0300
2025-05-20T10:34+0300
2025-05-20T10:34+0300
политика
банки
финансы
недвижимость
москва
херсонская область
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу с господдержкой, сообщили в банке. ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%. "С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах общий объем выданных кредитов превысил 1 миллиард рублей. Абсолютное большинство заемщиков воспользовались программой государственной поддержки со ставкой 2%", - говорится в сообщении. Там уточнили, что практически все ипотечные сделки (95%) приходятся на рынок новостроек. По данным ВТБ, средний размер кредита составляет 5,4 миллиона рублей. Наибольшую активность в оформлении ипотеки проявляют жители Луганска и Мариуполя. "ВТБ нацелен на поддержку жителей новых регионов и создание условий для повышения качества их жизни. Ипотека по льготной ставке 2% позволяет многим семьям приобрести жилье и уверенно смотреть в будущее. Мы считаем, что развитие таких программ имеет большое значение для восстановления и дальнейшего развития этих территорий", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. В банке напомнили, что на сегодняшний день в новых регионах РФ работает 7 точек обслуживания и 8 мультиформатных офисов.
https://1prime.ru/20250512/vtb-857480706.html
москва
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, недвижимость, москва, херсонская область, втб
Политика, Банки, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Херсонская область, ВТБ
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше миллиарда рублей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу с господдержкой, сообщили в банке.
ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%.
"С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах общий объем выданных кредитов превысил 1 миллиард рублей. Абсолютное большинство заемщиков воспользовались программой государственной поддержки со ставкой 2%", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что практически все ипотечные сделки (95%) приходятся на рынок новостроек. По данным ВТБ, средний размер кредита составляет 5,4 миллиона рублей. Наибольшую активность в оформлении ипотеки проявляют жители Луганска и Мариуполя.
"ВТБ нацелен на поддержку жителей новых регионов и создание условий для повышения качества их жизни. Ипотека по льготной ставке 2% позволяет многим семьям приобрести жилье и уверенно смотреть в будущее. Мы считаем, что развитие таких программ имеет большое значение для восстановления и дальнейшего развития этих территорий", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении.
В банке напомнили, что на сегодняшний день в новых регионах РФ работает 7 точек обслуживания и 8 мультиформатных офисов.
ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке