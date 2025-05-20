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Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей - 20.05.2025, ПРАЙМ
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей
Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:34+0300
2025-05-20T10:34+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу с господдержкой, сообщили в банке. ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%. "С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах общий объем выданных кредитов превысил 1 миллиард рублей. Абсолютное большинство заемщиков воспользовались программой государственной поддержки со ставкой 2%", - говорится в сообщении. Там уточнили, что практически все ипотечные сделки (95%) приходятся на рынок новостроек. По данным ВТБ, средний размер кредита составляет 5,4 миллиона рублей. Наибольшую активность в оформлении ипотеки проявляют жители Луганска и Мариуполя. "ВТБ нацелен на поддержку жителей новых регионов и создание условий для повышения качества их жизни. Ипотека по льготной ставке 2% позволяет многим семьям приобрести жилье и уверенно смотреть в будущее. Мы считаем, что развитие таких программ имеет большое значение для восстановления и дальнейшего развития этих территорий", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. В банке напомнили, что на сегодняшний день в новых регионах РФ работает 7 точек обслуживания и 8 мультиформатных офисов.
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банки, финансы, недвижимость, москва, херсонская область, втб
Политика, Банки, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Херсонская область, ВТБ
10:34 20.05.2025
 
Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на один миллиард рублей

Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше миллиарда рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Жители новых регионов РФ получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 миллиарда рублей с момента ее запуска там в 2024 году, большинство заемщиков выбирали программу с господдержкой, сообщили в банке.
ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%.
"С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах общий объем выданных кредитов превысил 1 миллиард рублей. Абсолютное большинство заемщиков воспользовались программой государственной поддержки со ставкой 2%", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что практически все ипотечные сделки (95%) приходятся на рынок новостроек. По данным ВТБ, средний размер кредита составляет 5,4 миллиона рублей. Наибольшую активность в оформлении ипотеки проявляют жители Луганска и Мариуполя.
"ВТБ нацелен на поддержку жителей новых регионов и создание условий для повышения качества их жизни. Ипотека по льготной ставке 2% позволяет многим семьям приобрести жилье и уверенно смотреть в будущее. Мы считаем, что развитие таких программ имеет большое значение для восстановления и дальнейшего развития этих территорий", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении.
В банке напомнили, что на сегодняшний день в новых регионах РФ работает 7 точек обслуживания и 8 мультиформатных офисов.
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