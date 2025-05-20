https://1prime.ru/20250520/wildberries-857741375.html
На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ
На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ - 20.05.2025, ПРАЙМ
На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ
Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:06+0300
2025-05-20T11:06+0300
2025-05-20T11:06+0300
wildberries
бизнес
доставка заказов
маркетплейс
оаэ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. "Рада сообщить о запуске доставки товаров из ОАЭ! Теперь официально Арабские Эмираты стали 10-ой страной нашего присутствия", - написала Ким в своем Telegram-канале. "Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин и уже внедрили функционал на платформу", - добавила основательница маркетплейса. На текущий момент Wildberries & Russ работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, где у маркетплейса есть пункты выдачи заказов, а также осуществляет доставку товаров от продавцов из Китая и ОАЭ.
https://1prime.ru/20250427/moshenniki-857060534.html
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wildberries, бизнес, доставка заказов, маркетплейс, оаэ
Wildberries, Бизнес, доставка заказов, маркетплейс, ОАЭ
На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ
Основательница Wildberries Ким: маркетплейс запустил доставку товаров из ОАЭ
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.
"Рада сообщить о запуске доставки товаров из ОАЭ! Теперь официально Арабские Эмираты стали 10-ой страной нашего присутствия", - написала Ким в своем Telegram-канале.
"Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин и уже внедрили функционал на платформу", - добавила основательница маркетплейса.
На текущий момент Wildberries & Russ работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, где у маркетплейса есть пункты выдачи заказов, а также осуществляет доставку товаров от продавцов из Китая и ОАЭ.
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries