https://1prime.ru/20250520/wildberries-857741375.html

На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ

На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ - 20.05.2025, ПРАЙМ

На Wildberries стада доступна доставка товаров из ОАЭ

Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:06+0300

2025-05-20T11:06+0300

2025-05-20T11:06+0300

wildberries

бизнес

доставка заказов

маркетплейс

оаэ

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. "Рада сообщить о запуске доставки товаров из ОАЭ! Теперь официально Арабские Эмираты стали 10-ой страной нашего присутствия", - написала Ким в своем Telegram-канале. "Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин и уже внедрили функционал на платформу", - добавила основательница маркетплейса. На текущий момент Wildberries & Russ работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, где у маркетплейса есть пункты выдачи заказов, а также осуществляет доставку товаров от продавцов из Китая и ОАЭ.

https://1prime.ru/20250427/moshenniki-857060534.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, бизнес, доставка заказов, маркетплейс, оаэ