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Юань открыл торги во вторник ростом
Юань открыл торги во вторник ростом - 20.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:05+0300
2025-05-20T10:05+0300
2025-05-20T10:08+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 11,10 рубля.
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юань
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,10 рубля
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 11,10 рубля.