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Юань открыл торги во вторник ростом

Юань открыл торги во вторник ростом - 20.05.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.05.2025, ПРАЙМ

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экономика

юань

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 2 копейки, до 11,10 рубля.

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