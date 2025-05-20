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Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:31+0300
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. "Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ. "Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
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Экономика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова
Захарова о новых санкциях ЕС: Россия никогда не откликается на ультиматумы
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям.
В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.
"Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ.
"Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
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