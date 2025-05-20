Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/zakharova-857752490.html
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:31+0300
2025-05-20T14:31+0300
экономика
россия
сша
вашингтон
мария захарова
владимир зеленский
дональд трамп
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_33724f0e7e1beecafba1fe7f18efe5dd.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. "Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ. "Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857752326.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_2b05ffa3584e8013f5258dd160270001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, вашингтон, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, всу
Экономика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ
14:31 20.05.2025
 
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила Захарова

Захарова о новых санкциях ЕС: Россия никогда не откликается на ультиматумы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям.
В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.
"Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ.
"Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
ЕС ввел санкции против российских производителей стрелкового оружия
14:26
 
ЭкономикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНМария ЗахароваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала