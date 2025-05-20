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В МИД рассказали о провале спектакля Зеленского в Стамбуле
В МИД рассказали о провале спектакля Зеленского в Стамбуле - 20.05.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали о провале спектакля Зеленского в Стамбуле
Украина и страны Запада пытались сорвать прямые переговоры Украины с РФ и оказать психологическое давление на российскую делегацию, но спектакль Владимира... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:44+0300
2025-05-20T14:44+0300
2025-05-20T14:44+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украина и страны Запада пытались сорвать прямые переговоры Украины с РФ и оказать психологическое давление на российскую делегацию, но спектакль Владимира Зеленского провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", - заявила Захарова в ходе брифинга. По ее словам, глава киевского режима долго не мог определиться с участием Украины в предложенных российским президентам переговорах и бесконечно советовался со своими европейскими кураторами, которые пытались не допустить возобновления прямого диалога с Россией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
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россия, общество , украина, мария захарова, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Мединский
В МИД рассказали о провале спектакля Зеленского в Стамбуле
Захарова: Запад пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но спектакль провалился
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Украина и страны Запада пытались сорвать прямые переговоры Украины с РФ и оказать психологическое давление на российскую делегацию, но спектакль Владимира Зеленского провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", - заявила Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, глава киевского режима долго не мог определиться с участием Украины в предложенных российским президентам переговорах и бесконечно советовался со своими европейскими кураторами, которые пытались не допустить возобновления прямого диалога с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая