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Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию
Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию - 20.05.2025, ПРАЙМ
Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что нынешняя администрация США понимает бесперспективность давления на Москву. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:36+0300
2025-05-20T15:36+0300
политика
россия
сша
москва
линдси грэм
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что нынешняя администрация США понимает бесперспективность давления на Москву. "Мы, конечно, фиксируем все заявления, которые исходят от высокопоставленных американских представителей, уверены, что в администрации США нынешней работают здравомыслящие люди, которые понимают, что давление и тем более откровенные угрозы в адрес России – это инструмент бесперспективный, контрпродуктивный, это все подтверждалось и классической историей и новейшей историей в последние несколько лет", - сказала она в ходе брифинга. В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
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россия, сша, москва, линдси грэм, мария захарова, марко рубио
Политика, РОССИЯ, США, МОСКВА, Линдси Грэм, Мария Захарова, Марко Рубио
15:36 20.05.2025
 
Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию

Захарова: администрация США понимает бесперспективность давления на Россию

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что нынешняя администрация США понимает бесперспективность давления на Москву.
"Мы, конечно, фиксируем все заявления, которые исходят от высокопоставленных американских представителей, уверены, что в администрации США нынешней работают здравомыслящие люди, которые понимают, что давление и тем более откровенные угрозы в адрес России – это инструмент бесперспективный, контрпродуктивный, это все подтверждалось и классической историей и новейшей историей в последние несколько лет", - сказала она в ходе брифинга.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
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ПолитикаРОССИЯСШАМОСКВАЛиндси ГрэмМария ЗахароваМарко Рубио
 
 
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