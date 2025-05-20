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Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию

Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию - 20.05.2025, ПРАЙМ

Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что нынешняя администрация США понимает бесперспективность давления на Москву. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:36+0300

2025-05-20T15:36+0300

2025-05-20T15:36+0300

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что нынешняя администрация США понимает бесперспективность давления на Москву. "Мы, конечно, фиксируем все заявления, которые исходят от высокопоставленных американских представителей, уверены, что в администрации США нынешней работают здравомыслящие люди, которые понимают, что давление и тем более откровенные угрозы в адрес России – это инструмент бесперспективный, контрпродуктивный, это все подтверждалось и классической историей и новейшей историей в последние несколько лет", - сказала она в ходе брифинга. В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.

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