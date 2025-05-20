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В России должен появиться закон о личных фондах, призвал замглавы Минфина - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В России должен появиться закон о личных фондах, призвал замглавы Минфина
В России должен появиться закон о личных фондах, призвал замглавы Минфина - 20.05.2025, ПРАЙМ
В России должен появиться закон о личных фондах, призвал замглавы Минфина
Специальный закон о личных фондах должен появиться в России, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Петербургском международном юридическом... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T21:38+0300
2025-05-20T21:38+0300
минфин рф
закон
личные фонды
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Специальный закон о личных фондах должен появиться в России, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. "В самом определении личных фондов, которое внесено в гражданское законодательство, заложен небольшой конфликт: это некоммерческая организация, в которой не применяется закон о некоммерческих организациях. Как у любого человека, который занимается правоприменением, возникает вопрос: а какой закон, специальный закон тогда к ним применяется? И напрашивается, конечно, чтобы этот закон появился рано или поздно, потому что здесь создается такой правовой вакуум", - сказал Сазанов. Институт личных фондов, которые используются для управления личными активами, в российском праве возник в 2017 году, когда в Гражданском кодексе РФ появилась норма о посмертных личных фондах, а затем в 2021 году появилось понятие прижизненных личных фондов. В 2024 году этот институт был усовершенствован: появился запрет выдачи информации о фондах из реестра, возможность наполнять активы фонда имуществом третьих лиц, делать в уставах личных фондов арбитражные оговорки и допускать применение иностранного права к регулированию внутренних отношений. При этом личные фонды в России могут создавать и нерезиденты РФ. "Поскольку действительно, это зарождающийся правовой институт, важно на этапе его становления не подорвать к нему доверие, в первую очередь со стороны государства и контролирующих правоохранительных органов", - сказал замминистра. По его мнению, добиться этого можно только при условии, что он не будет использоваться для налоговой оптимизации или сокрытия активов. "Сейчас, пока это зарождающийся институт, у государства есть это доверие. Я вижу, как и мои коллеги из Центробанка, из Росфинмониторинга, они хотят, чтобы этот институт заработал. И на мой взгляд, все правила, которые будут создаваться, должны быть направлены на то, чтобы создать доверие к этому институту. Чтобы он не использовался, опять-таки, как инструмент ухода от налогов или иных каких-то нарушений закона. Чтобы это был такой чистый, хороший, правильный инструмент, который был бы полезен людям", - подчеркнул он. Замглавы Минфина также согласился с критикой нормы о возможности применения к личным фондам норм иностранного права. "Это не создает определенность. А людям, которые будут создавать личные фонды, эта определенность очень нужна", - заявил он. Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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минфин рф, закон, личные фонды
Минфин РФ, закон, личные фонды
21:38 20.05.2025
 
В России должен появиться закон о личных фондах, призвал замглавы Минфина

Замглавы Минфина РФ: в России должен появиться специальный закон о личных фондах

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Специальный закон о личных фондах должен появиться в России, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"В самом определении личных фондов, которое внесено в гражданское законодательство, заложен небольшой конфликт: это некоммерческая организация, в которой не применяется закон о некоммерческих организациях. Как у любого человека, который занимается правоприменением, возникает вопрос: а какой закон, специальный закон тогда к ним применяется? И напрашивается, конечно, чтобы этот закон появился рано или поздно, потому что здесь создается такой правовой вакуум", - сказал Сазанов.
Институт личных фондов, которые используются для управления личными активами, в российском праве возник в 2017 году, когда в Гражданском кодексе РФ появилась норма о посмертных личных фондах, а затем в 2021 году появилось понятие прижизненных личных фондов.
В 2024 году этот институт был усовершенствован: появился запрет выдачи информации о фондах из реестра, возможность наполнять активы фонда имуществом третьих лиц, делать в уставах личных фондов арбитражные оговорки и допускать применение иностранного права к регулированию внутренних отношений. При этом личные фонды в России могут создавать и нерезиденты РФ.
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"Поскольку действительно, это зарождающийся правовой институт, важно на этапе его становления не подорвать к нему доверие, в первую очередь со стороны государства и контролирующих правоохранительных органов", - сказал замминистра. По его мнению, добиться этого можно только при условии, что он не будет использоваться для налоговой оптимизации или сокрытия активов.
"Сейчас, пока это зарождающийся институт, у государства есть это доверие. Я вижу, как и мои коллеги из Центробанка, из Росфинмониторинга, они хотят, чтобы этот институт заработал. И на мой взгляд, все правила, которые будут создаваться, должны быть направлены на то, чтобы создать доверие к этому институту. Чтобы он не использовался, опять-таки, как инструмент ухода от налогов или иных каких-то нарушений закона. Чтобы это был такой чистый, хороший, правильный инструмент, который был бы полезен людям", - подчеркнул он.
Замглавы Минфина также согласился с критикой нормы о возможности применения к личным фондам норм иностранного права. "Это не создает определенность. А людям, которые будут создавать личные фонды, эта определенность очень нужна", - заявил он.
Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
 
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