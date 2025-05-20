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Защита экс-министра транспорта Бурятии обжалует его арест

Защита экс-министра транспорта Бурятии обжалует его арест - 20.05.2025, ПРАЙМ

Защита экс-министра транспорта Бурятии обжалует его арест

Защита экс-министра транспорта Бурятии Александра Гоге обжалует его арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T05:12+0300

2025-05-20T05:12+0300

2025-05-20T05:12+0300

общество

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УЛАН-УДЭ, 20 мая - ПРАЙМ. Защита экс-министра транспорта Бурятии Александра Гоге обжалует его арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ. "Постановление об избрании меры пресечения в отношении Гоге Александра Александровича не вступило в законную силу в связи с поступлением апелляционной жалобы от адвоката", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы суда отметила, что материал готовится для направления в суд апелляционной инстанции, поэтому пока не известно, когда будет рассмотрение апелляции. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии15 марта 2021 года.

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общество , бурятия, алексей цыденов, минфин